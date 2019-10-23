زوج كيم كارديشيان يقدم لها هدية غريبة والأولى من نوعها بقيمة مليون دولار

احتفلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي والمحامية المستقبلية «كيم كارديشيان» بعيد ميلادها الـ39، في أجواء مميزة مع العائلة والأصدقاء.

وكما هو متوقع، حصلت «كيم» على العديد من الهدايا الفاخرة، إلا أنها تلقت هدية مميزة من زوجها «كانيه ويست» وأطفالهما، بقيمة مليون دولار.

وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كشفت «كيم»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أن زوجها كانيه ويست، وأطفالهما الأربعة، تبرعوا باسمها بمليون دولار، لصالح المؤسسات الخيرية المسؤولة عن إصلاح وتطوير السجون، حيث شاركت صورة لشهادة التبرع، وقالت: «تبرع كانيه بمليون دولار باسمي لصالح المؤسسات الخيرية المفضلة لديّ التي تعمل بجد لإصلاح السجون، إنها هدية منه وأطفالنا، ما فعلوه يجعل قلبي سعيداً».

بالإضافة إلى ذلك، شاركت «كيم» منشوراً على «إنستجرام»، تشكر فيه متابعيها على تهنئتهم، وأصدقاءها، وعائلتها، على ما أمضته من وقت ممتع معهم في عيد ميلادها، وقالت: «أمضيت عطلة نهائية الأسبوع مع أصدقائي الرائعين في بالم سبرينجز، ثم العشاء العائلي في منزلي الليلة، حيث أقامت أمي وكانيه حفلاً لي».