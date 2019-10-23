تأجيل حفل تامر عاشور بمصر الجديدة بسبب الأمطار والأحوال الجوية

بعد ساعات من المشاورات، قرر منظمو حفل الفنان تامر عاشور، الذي كان مقرراً إقامته بعد غد الجمعة، بأحد النوادي على طريق المطار، تأجيله إلى يوم 8 نوفمبر المقبل؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، خاصة أنه متوقع استمرار هطول الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.

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ونشر الفنان تامر عاشور تعليقاً، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن واقعة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد الفيديو الذي نشره، يهدد فيه نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بعد رفض منحه «كارنيه دي جي».

يذكر أن تامر عاشور قد أعلن منذ عدة أسابيع عن خطبته لإحدى ملكات الجمال، في حفل صغير ضم الأقارب والأصدقاء.