شكرا لقرائتكم أغنية أدرجت فنانة جزائرية ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الفنانة الجزائرية الشابة رجاء مزيان لتكون ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة وملهمة في العالم لسنة 2019. وورد اسم صاحبة أغنية "ألو سيستام" من بين 17 اسما لنساء عربيات مؤثرات.

وجاء تصنيف الفنانة المغتربة رجاء مزيان، ضمن قائمة أكثر النساء تأثيرا في العالم وتميزا في مجالهن نتيجة للانتشار الكبير الذي حققته أغنية "ألو سيستام" التي أطلقتها شهر مارس الماضي بعد أيام من انطلاق الحراك الشعبي المعادي للنظام في الجزائر، وهي الأغنية التي حصدت أكثر من 35 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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وتتطرق الأغنية المعارضة للحكومة لقضايا الظلم الاجتماعي والفساد المالي والسياسي وغياب المساواة.

وتعيش الفنانة الجزائرية الشابة حاليا في مدينة براغ، ولا تزال تدعم بقوة الحراك بالجزائر، حيث قامت منذ أسابيع بطرح أغنية جديدة حملت عنوان "روبال" أي متمرد، و التي تواصل فيها نقد الواقع السياسي والاجتماعي في الجزائر، ودعم شباب الحراك الشعبي.