شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وليد توفيق للشعب اللبنانى: هذا وجعنا كلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعم النجم وليد توفيق تظاهرات الشعب اللبنانى، عبر فيديو مسجل له، قال فيه: "تحية من القلب لكم أيها الأبطال الشرفاء، قلبى معكم ياريتنى مش متغرب كان زمانى أول واحد معكم، هذا وجعنا كلنا".

وقدم وليد خلال الفيديو أغنية قصيرة عبر فيها عن تضامنه مع الشعب اللبنانى فى تظاهراته ضد الحكومة، جاء فيها: "من حقى أقف أدافع عن أرضى اللى دمى منها..

Advertisements

وأضاف توفيق: "إذا كنا إحنا بنشكى فكيف أنتوا العمال الطيبين اللى بيشقوا ويتعبوا، حتى يطلعوا لقمة الخبز، كل شىء وعدونا به بنشوف دايما العكس وبنشوف الذل والمهانة"

ووجه وليد توفيق التحية إلى الجيش اللبنانى، والأمن الداخلى والأمن العام، والدفاع المدنى، وقال: "تحية لكم من القلب، وتحية لكل اللى اتظاهروا، تحية إلى شمال لبنان وإلى جنوبه وإلى بيروت، وسلام خاص إلى مدينتى الحبيبة وشعبها الطيب مدينة طرابلس التى أثبتت أنها مدينة السلام والحب والعطاء والثقافة والفن".