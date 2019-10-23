شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يسرا ونجيب ساويرس يحتفلان مع أبو بنجاح "حبيبى يا ليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داخل أحد الأماكن بمنطقة الزمالك، احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس والنجمة الكبيرة يسرا والمنتج محمد جابر، بنجاح أغنية " حبيبى يا ليل"، للمطرب أبو، والتى طرحها خلال اليومين الماضيين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 13 مليون مشاهدة بعد 48 ساعة.

وشارك فى الاحتفال كل من الفنانة بشرى، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة تارا عماد، لظهورها كموديل بالكليب، وأثناء الاحتفال بـ"أبو" تعالت صيحات الحضور مطالبين "أبو" بغناء الأغنية، وكانت المفاجأة هى مشاركة رجل الأعمال نجيب ساويرس مع أبو فى تقديم الأغنية، واندمجت معهما يسرا.

يذكر أن "أبو"، كانت بداية انتشاره فنيا من خلال أغنية " 3 دقات"، والتى قدمها كأغنية دعائية للدورة الأولى من مهرجان الجونة، وحققت الأغنية نجاح جماهيرى كبير للغاية، وصلت إلى مئات الملايين من نسب المشاهدة.





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