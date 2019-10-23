شكرا لقرائتكم خبر عن "أغلى من العين".. هشام عباس يطرح سادس أغانى ألبومه "عامل ضجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم هشام عباس على "يوتيوب" سادس أغاني ألبومه الجديد، الذى يحمل عنوان "عامل ضجة"، الأغنية بعنوان "أغلى من العين"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.

هشام عباس يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم حسن عطية وتوما وأحمد زعيم وهاني محروس وغيرهم ويضم حوالى 16 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسى والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة.

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وطرح المطرب هشام عباس فيديو كليب جديدًا باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتى الأغنية ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة"، والذى قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه سينجل، وطرح أيضًا أغنية "حذرتك" من حوالى أسبوع والتى حققت نجاحًا كبيرًا.