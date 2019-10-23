شكرا لقرائتكم خبر عن "مانون" من نيويورك إلى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن عروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية التي تنقلها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مباشرة إلى المسرح الصغير يبث في السابعة مساء السبت 26 أكتوبر أوبرا " مانون " للموسيقار الفرنسي العالمي جول ماسينيه .

الأوبرا مستلهمة من رواية " الفارس دى جريو ومانون ليسكو " للمؤلف القس انطوان فرانسوا بريسو وتدور أحداثها في فرنسا خلال القرن التاسع عشر الفارس الشاب دى جريو الذى يقع فى حب الفتاة الفتاة مانون، ويطلب منها الزواج ويرسل خطاب لوالده ليأذن له بذلك وفى نفس الوقت يقوم بزيارتها كل من ليسكو ابن عمها وصديقه بريتينى الذي يعرض عليها الزواج بدلا من دى جريو فتوافق وتتوالى الأحداث .

جول ماسينيه ( 1842 – 1912 ) درس في المعهد الموسيقي بباريس ، اشتهر بأعماله الأوبرالية التى تمتاز بالحس المسرحي والألحان الشجية ، كتب 25 اوبرا منها فيرتر - تاييس - دون كيشوت ومانون التى تعد ابرزها ، كما وضع الكثير من المؤلفات فى مختلف القوالب الكلاسيكية المعروفة.

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