شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ليدى جاجا تجتمع مع ديفيد بيكهام فى حملة إعلانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت المطربة العالمية ليدى جاجا، لأول مرة مع لاعب كرة القدم الإنجليزى الشهير ديفيد بيكهام، فى حملة إعلانية جديدة للترويج لإحدى ماركات الساعات العالمية.

وظهرت المطربة الحاصلة على جائزة الأوسكار العام الماضي، وهى تجلس مع بيكهام للحديث عن الماركة العالمية.

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ونشرت جاجا، مقطع الفيديو الترويجي الأول عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكشفت عن الموعد الرسمي لعرض الفيديو الكامل للحملة الترويجية والمقرر له يوم 30 أكتوبر الجاري.

واحتفلت جاجا منذ أيام بمرور سنة على نجاح فيلمها "A Star Is Born" الذى قدمته مع النجم العالمى برادلى كوبر، وكان العمل بمثابة تميمة خط بالنسبة لها حيث حصدت الكثير من الجوائز عنه منها جائزة أفضل أغنية في سباق الاوسكار عن أغنيتها Shallow.