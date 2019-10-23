شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للمغنية الأمريكية كاتى بيرى أثناء زيارتها لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع المغنية العالمية كاتي بيري بزيارتها الحالية لمصر، والتي حرصت من خلالها على زيارة واحة سيوة والعديد من الأماكن الجغرافية في الصحراء البيضاء والسوداء.

وظهرت بيري، داخل إحدى السيارات بجوار السائق المصري الخاص بها، أثناء رحلتها لمصر، والتى ارتدت فيها ملابس مصرية "جلباب"، بجوار السائق الذي ظهر بالملابس الصعيدية "جلباب أبيض اللون".



كاتى بيرى فى مصر

ونشرت النجمة صاحبة الـ 43 عاما،ً مؤخراً صورها اثناء زيارتها لجزر الهاواي لقضاء عطلتها الأخيرة قبل وصولها لمصر يوم السبت الماضي.

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وحلت بيري ضيفه على احتفالية "Silence the Violence" الخيرية التابع لمؤسسة ديفيد لينش، وهى الاحتفالية التي أقيمت فى واشنطن مطلع الشهر الجاري.