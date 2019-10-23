شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد أم التنانين الـ 33 أعرف ماذا تنتظر إميليا كلارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية إميليا كلارك بـ عيد ميلادها الـ33، حيث ولدت فى 23 أكتوبر من عام 1986، بلندن، واشتهرت كلارك في الفترة الأخيرة بـ أم التنانين أو دينيرس تايجريان، وشاركت كلارك فى 19 عملاً الذى تنوع بين السينما والدراما.

واحتفالاً بـ عيد ميلادها نشرت كلارك فيديو لها أمام بعض من الدونتس المرصوصة فوق بعضها، وبها شموع، وهى تقوم بالظهور من خلفها رقصًا، وصرحت بأن الفيديو من خلال جولتها الصحفية للترويج عن فيلمها الجديد Last Christmas.

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وتنتظر كلارك طرح فيلمها الجديد Last Christmas ‏الذى سيصل دور العرض المختلفة في 8 نوفمبر المقبل، ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.

الفيلم من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدور العمل في إطار الدراما والرومانسية، وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

كما أن لكلارك دور دينيريس تايجريان "أم التنانين" في مسلسل Game Of Thrones منذ موسمه الأول إلى أن أسدل الستار على المسلسل الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.