شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين يجرى بروفات مسرحية "محدش يقدر علينا" لعرضها فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الفنان محسن محيى الدين، بروفات مسرحية كوميدية استعراضية بعنوان "محدش يقدر علينا"، ومن المقرر عرضها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال محسن محيى الدين، إن المسرحية تدور أحداثها حول فكرة أن كل إنسان له حلم يسعى لتحقيقه بمساعدة آخرين، ويصبح حلمه نقطة ضعفه عندما يرى الآخرون لهفته لتحقيق حلمه ويستغلوه فيجد نفسه خسران كل شىء، ولا يجد أمامه سوى تحقيق حلمه بجهده وعمله حتى يصبح حلمه مصدر قوته.

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مسرحية "محدش يقدر علينا" بطولة وإخراج محسن محيى الدين ومجدى عبدالحليم وحنان عادل ومارتينا عادل وكريم الحسينى وعمرو خليل كتابه وأغانى محمد عبد الواحد ألحان محمد حافظ وتوزيع على أحمد، الاستعراضات بمشاركة فريق كلاكيت، والعرض شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محسن محيى الدين، مسلسل "قمر هادى" الذى عرض خلال السباق الرمضانى المنقضى، وحقق نجاحا كبيرا، بطولة هانى سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزى ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلى مؤمن نور وهاجر عفيفى وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل هايدى رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.