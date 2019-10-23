شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يصل إلى 98.4 مليون فى شباك التذاكر بعد 11 أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم " ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز إيرادات وصلت إلى 530 ألف جنيه فى شباك تذاكر هذا الأسبوع لتضاف إلى ما حصده الفيلم خلال 11 أسبوع عرض فى السينمات إلى 98 مليونًا و383 ألف جنيه محافظًا على موقعه كثاني أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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