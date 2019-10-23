ريهام عبدالغفور تتناول العشاء مع ابنها على ضوء الشموع.. هذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها وهي تتناول العشاء رفقة ابنها يوسف فاروق.

وكتبت عبدالغفور في تعليقها على الصورة: "أتناول العشاء على ضوء الشموع مع أفضل رجل وأفضل طباخ في المدينة، الله يباركلي فيك يا يوسف، فخورة بيك، يا كل حاجة ليا".

واحتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور في شهر يوليو الماضي، بتخرج ابنها يوسف من المدرسة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" معبرة عن سعادتها بتجاوز نجلها مرحلة مهمة في حياته.

وشاركت ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل "زي الشمس" مع دينا الشربيني والذي عرض في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته أحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.