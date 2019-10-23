في قبر والده.. نجل طلعت زكريا يوجه رسالة مؤثرة لشقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان الشاب عمر طبعت زكريا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له رفقة شقيقته في أثناء زيارة قبر والده الفنان الراحل طلعت زكريا.
وكتب عمر زكريا في تعليقه على الصورة: "عيد ميلادك السنة دي مختلف عشان بابا مش موجود، ربنا يقدرني وأبقى سند وضهر ليكي في حياتك، أنا عارف إني مش هقدر أعمل اللي كان بيعمله بس أوعدك إنك أنتي وأمي ومراتي في رقبتي ليوم الدين ويا رب أقدر أبقى سداد ليكم، كل سنة وإنتي جميلة، كل سنة وإنتي نقية، كل سنة وإنتي طيبة".
إيمي من مواليد 22 أكتوبر 1989، وتحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ30.
يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز التاسعة والخمسين، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.
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