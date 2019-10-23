فيديو| إيمي ودنيا سمير غانم تغنيان "عايم في بحر الغدر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها وهي تغني أغنية "عايم في بحر الغدر" رفقة شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم.

يُذكر أن أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

أما إيمي سمير غانم فشاركت في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم سمير غانم‎.‎