- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له داخل البانيو.
وعلق فهمي على الصورة: "بافكر اتجة للإغراء".
يُذكر أن الفنان أحمد فهمي يحضر لمسلسله الجديد مسلسل "تيمون بومبا" من إنتاج شركة "سينرجى" للمنتج تامر مرسي، و إخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار أيمن وتار.
ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يجمع بين الإطار الكوميدي والرومانسي لكل أبطال العمل، فضلا عن المغامرات المختلفة التي سيقوم بها "فهمي و حسني" طول أحداث المسلسل.
والجدير بالذكر ان مسلسل "تيمون وبومبا" جمع بين "فهمى وأكرم" فى الدراما مرة أخرى بعد غياب لنحو عامين متتاليين من تقديمهما "ريح المدام" فى رمضان 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر "بافكر اتجة للإغراء".. تعليق ساخر من أحمد فهمي على صورته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.