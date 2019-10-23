"بافكر اتجة للإغراء".. تعليق ساخر من أحمد فهمي على صورته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له داخل البانيو.

وعلق فهمي على الصورة: "بافكر اتجة للإغراء".

يُذكر أن الفنان أحمد فهمي يحضر لمسلسله الجديد مسلسل "تيمون بومبا" من إنتاج شركة "سينرجى" للمنتج تامر مرسي، و إخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار أيمن وتار.

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ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يجمع بين الإطار الكوميدي والرومانسي لكل أبطال العمل، فضلا عن المغامرات المختلفة التي سيقوم بها "فهمي و حسني" طول أحداث المسلسل.

والجدير بالذكر ان مسلسل "تيمون وبومبا" جمع بين "فهمى وأكرم" فى الدراما مرة أخرى بعد غياب لنحو عامين متتاليين من تقديمهما "ريح المدام" فى رمضان 2017.