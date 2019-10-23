شيرين رضا عن أزمة الأمطار: "غرقنا في شبر مية ويجب محاسبة المحليات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أبدت الفنانة شيرين رضا، استيائها، بعد أزمة الأمطار التي عانت منها الشوارع أمس، وأدت لشلل مروري، ووفاة البعض.

وعلقت "شيرين" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "غرقنا في شبر مية وهزرنا وضحكنا، بس في الآخر يجب محاسبة المحليات ولا إيه".

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وتابعت: "إحنا كل يوم بندفع التمن من صحتنا وأعصابنا على أمل إن بكرة أحسن، بس بجد كفاية كدة، أساسيات الحياة مش رفاهية بنطالب بيها، ده واجب على الدولة، اللي حصل إمبارح ده فضيحة ومصيبة وربنا يرحم من توفى".

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت في بيان لها، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء، والتي تسببت في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين في الشوارع والطرق، وأنها دفعت بسيارات شفط المياه في مناطق بنطاق المنطقة الشرقية بأحياء مدينة نصر شرق، ومصر الجديدة، وشارع صلاح سالم، ونفق العروبة، وطريق النصر أمام النصب التذكاري، وميدان الشهيد هشام بركات، وطريق النصر مع عباس العقاد.