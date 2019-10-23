الحلفاوي عن مشكلة الصرف بالشوارع: "نشوف الخواجة بيعمل إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مشاكل الصرف التي تحدث في ببعض المناطق إثر هطول الأمطار، وتؤدى إلى ازدحام وغرق عدد من الشوارع في مياه الأمطار.

وغرد "الخلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حد يقولنا إيه مشكلة بلاعات الصرف في الشوارع، نشوف الخواجة بيعمل إيه ونعمل زيه، سواء في بنيتها الأساسية أو أماكنها أو صيانتها ومتابعتها؟".

وتابع: "ولماذا لم نستبدل الأغطية البلاستيكية بالأغطية الحديدية التي تتعرض للسرقة؟".

وشهدت محافظة القاهرة الكبرى، سقوط أمطار على عدة مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، مصر الجديدة، ومدينة نصر، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء.