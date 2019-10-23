تراند اليوم : فشل بالرئة وفيروس بالدم.. ريهام سعيد تجمع تبرعات لفنان شهير: عيب نسيبه...

أطلقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، حملة تبرعات لإنقاذ الحالة الصحية لفنان مصري شهير بعد تعرضه لفشل بالرئة وإصابته بفيروس في الدم.



وقالت السعيد خلال فيديو لها عبر الإنستجرام إن بعض ‏الأشخاص يعتقدون أن الفنانين ومن يعملون في الوسط الفني يمتلكون أموالا طائلة وأكدت ريهام أن البعض يكون كذلك بالفعل ولكن هناك الكثيرين أيضا هم أناس عاديون جدا ولا يمتلكون الكثير من الأموال.



وأضافت سعيد في الفيديو، أن فنانا لم ترغب في ذكر إسمه على الرغم من حصولها على إذن من أهله بذلك والإفصاح عن شخصيته إلا إنها امتنعت عن ذلك احتراما لخصوصيته يوجد في مستشفى عين شمس التخصصي لإنه يعاني من الإصابة بفيروس في الدم ويحتاج من أجل العلاج إلى الخضوع ل 9 جلسات بلازما تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاناته من فشل بالرئة أدى إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي .



ووجهت الفنانة رسالة للفنانين وأخصت بالذمر بوسي شلبي: عيب نسيبه كده هو معندوش حاجة، أنا ‏عارفة إن بوسي جدعة وتقدر تساعد".