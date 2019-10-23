تراند اليوم : فيديو صادم.. فنان شهير ينجو من الموت المحتم بعد انهيار المسرح عليه...



تعرض الفنان الأرجنتيني لويس فيلان، لحادث مؤسف للغاية، حيث نجا من الموت المحتم بعد أن إنهارت دعامات معدنية على رأسه أثناء إحيائه حفلاً غنائياً بالأرجنتين.



وخلال غناء الفنان على المسرح ضمن مهرجان "إل تالار" بمقاطعة "خوخوي" شمال غرب البلاد، سقط الهيكل المعدني عليها، وصدم رأسه، وأسقطه هو وزميله في الفرقة إيفان لونا على الأرض.



وبحسب وسائل إعلام محلية، نقل الفنان وزميله إلى المستشفي.



وفي أول تعليق للفنان علي الحادث قال: "تلقيتُ ضربة رهيبة في الرأس وسقطت أرضًا، لحسن الحظ كنت أرتدي قبعة، وإلا لكانت الإصابة أسوأ،بعد ما حدث لنا، أزالوا القطع المعدنية، وإستأنفوا المهرجان وكأن شيئًا لم يكن".