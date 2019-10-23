تراند اليوم : في كارثة الأمطار.. حقوقي شهير: ماكدونالدز ارتكبت جريمة بحق الأطفال...

وكتب عيد على حسابه في تويتر :" أمس كان يوم صعب، الفشل والاستهتار الحكومي بحقوق الناس، حول الشوارع لبرك مياة، اقرب لكارثة طبيعية فعلا".
وأضاف عيد :" في الكوارث كل المؤسسات تساعد الناس.. مطعم ماكدونالدز منع أطفالا محاصرين بالمياه من استخدام دورات المياه إذا لم تعتذر شركة ماكدونالدز علنياً عن هذا السلوك السيئ ، قاطعوها تماما".
وتفاعل العديد مع تدوينة عيد، حيث كتب أحد رواد تويتر قائلا : " الافضل في رأيي يترفع دعوي ضد ماكدونالد، بسبب تعريض صحة مواطنين للخطر، بسبب احتباس الاحراج - وغالباً هايحصل ادانة زي ما تم ادانتهم في امريكا في قضية كذبة الكوليستيرول".
وعلق آخر : " مطعم ماكدونالدز منع اطفال محاصرين بالمياة من استخدام دورات الميا.. إذا لم تعتذر شركة ماكدونالدز علنياً عن هذا السلوك السيئ ، قاطعوها تماما".
وسخر أحد المغردين قائلا : " مش لما يقاطعوا محمد رمضان وشاكلته الأول".
وكان نشطاء ومدونون قد أعربوا عن غضبهم أمس لما حدث مع الأطفال داخل الباصات اثناء عودتهم من مدارسهم، حيث كتب أحدهم : " في أطفال مدارس فضلوا محبوسين في أوتوبيسات المدرسة حوالي ست ساعات عشان الطرق مقفولة بسبب المطر! يعني لا اكل ولا شرب ولا حمام! مين المسؤول عن المعاناة دي".
كما أشار البعض إلى أن بعض سكان احياء شرق القاهرة وزعوا مياه واكل على الركاب العالقين في الطريق بالساعات بسبب الأمطار، البلد دي قايمة بالتكافل الاجتماعي الطوعي والجهود الذاتية لابنائها".