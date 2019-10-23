مهرجان شرم الشيخ الدولي يعلن عن مسابقة لتصميم بوستر الدورة الخامسة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ،عن مسابقة لتصميم بوستر لدورته الخامسة التي ستنطلق يوم 1 أبريل العام المقبل وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر.

يشار إلي ان البوستر الجديد للدورة يجب أن يتضمن الجمع بين الموضوعات الأساسية التي يحملها المهرجان في مواجهة موضوعاته وهي، "الثقافة والشباب والسياحة"، مع الحفاظ علي روح وبيئة المدينة ومحافظة جنوب سيناء التي تتمتع بطبيعة خاصة، ويحصل الفائز علي جائزة مالية قدرها الفين جنيه مصري .

ويراعي في التصميم التجديد والأصالة وحضور الروح المصرية التي تخص الحدث المسرحي الشبابي علي أرض مدينة شرم الشيخ مدينة السلام كما يراعي في التصميم المرونة بحيث يسمح بالتطبيق علي مقاسات

مختلفة أو بزيادة بعض التفاصيل وألوان وبيئات مختلفة لتكوين حالة بصرية خاصة من المصمم للمهرجان وأن يكون التصميم رأسي وتكون دقته لا تقل عن 300 dbi في البوصة ويمكن تقديم أكثر من تصميم للمتسابق الواحد علي ألا يزيد عددهم عن ثلاثة .

وتتضمن الشروط أيضًا أن تقدم التصميمات قبل يوم قبل يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩، علي قرص مدمج c.d مع إرفاق بروفة ورقية ملونة لا يقل عرضها عن 28 سم وذلك بمقر المهرجان ب ٦ ش بورسعيد متفرع من ش علوبه - محطة مدكور بجوار

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داري - الهرم - محافظة الجيزة.

كما يجب يتقدم المتسابق بنفسه لتسليم العمل ومعه صورة شخصية مع وجود اصل اثبات الشخصية وصورة منه وان يوقع المتسابق اقرار منه بان هذا العمل له ولم يتم تقليده أو نسخه وتقديم سيرة ذاتية مطبوعة ورقيا فيما لا يزيد عن سبعين كلمة ولن يلتفت لاي تصميمات غير مستوفية لاي من المتطلبات السابقة .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي ،يترأسه الفنان مازن الغرباوي ،ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ،ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ،ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري .

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.