شاهد.. سيد رجب ينشر صورة من كواليس "حبيب"

نشر النجم الكبير سيد رجب صورة من كواليس فيلم "حبيب" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

وظهر سيد رجب في الكواليس مع نجمة العمل سلوي محمد علي وعلق علي الصورة قائلا: "كواليس الفيلم القصير حبيب".

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وتدور أحداث الفيلم حول شخصية حبيب،

وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

فيلم "حبيب" بطولة سيد رجب، وسلوى محمد علي، وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي "ريد ستار" للإنتاج الفني و S Productions وهو من تأليف وإخراج شادي فؤاد، ومدير التصوير جوزيف كرم، ومونتاج محمد عيد، وموسيقى أحمد الصاوي.