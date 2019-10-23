نشر النجم الكبير سيد رجب صورة من كواليس فيلم "حبيب" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.
وظهر سيد رجب في الكواليس مع نجمة العمل سلوي محمد علي وعلق علي الصورة قائلا: "كواليس الفيلم القصير حبيب".
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية حبيب،وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.
فيلم "حبيب" بطولة سيد رجب، وسلوى محمد علي، وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي "ريد ستار" للإنتاج الفني و S Productions وهو من تأليف وإخراج شادي فؤاد، ومدير التصوير جوزيف كرم، ومونتاج محمد عيد، وموسيقى أحمد الصاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سيد رجب ينشر صورة من كواليس "حبيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.