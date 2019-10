صور.. كريس أدلر في ضيافة ميتال بلاست بمصر

زار الفنان العالمي كريس أدلر الدرامر السابق لباند "لامب أوف جود" و"ميجاديث" مصر، حيث أجرى جولة سياحية بأهم المناطق الأثرية، وذلك في ضيافة ميتال بلاست.

وتجول كريس في جولة سياحية بالأهرامات، وحي الحسين، بالإضافة إلى تناوله وجبة العشاء بأحد مطاعم المأكولات الشعبية.

وأعرب كريس عن سعادته البالغة لزيارته مصر، مؤكدًا أن مصر

دولة الحضارت فاقت جميع توقعاته، متمنيًا تكرار الزيارة مجددًا.

يذكر أن باند "لامب أوف جود" طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "Another Nail For Your Coffin"، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

