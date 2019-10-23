فيديو.. تعليق سما المصري بعد غرقها في أمطار مصر الجديدة

نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سما من خلاله وهي غارقة في المطر، كما علقت عليه قائلة:

Advertisements

"مطر لذييييذ.. شكرا أحلي أحمد وأحلي إسلام إنكم كنتوا معايا في المغامرة الجامدة دي في وسط المطر".

يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقا كليب "حب الحمام"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.