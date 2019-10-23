أحمد خالد صالح: خالد الصاوي "عم الشباب"

نشر الفنان الشاب أحمد خالد صلاح صورة برفقة النجم خالد الصاوي وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. وعلق "صالح" علي الصورة مع خالد الصاوي Advertisements قائلا: "عمي وعم الشباب والرياضة". قائلا: "عمي وعم الشباب والرياضة". يذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح فيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبدالعزيز وهند صبري.

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