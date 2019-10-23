محسن محيي الدين يستعد لمسرحية "محدش يقدر علينا" في نوفمبر

يقوم المنتج والفنان محسن محيي الدين خلال الفترة الحالية بالعديد من جلسات العمل، لدخول مسرحية كوميدية استعراضية تحمل اسم"محدش يقدر علينا"، ومن المقرر عرضها خلال شهر نوفمبر المقبل. ومن جانبة قال محسن محيي الدين، إن المسرحية تدور أحداثها حول فكرة أن كل إنسان له حلم يسعى لتحقيقه بمساعدة آخرين، ويصبح حلمه نقطة ضعفه عندما يرى الآخرين لهفته لتحقيق حلمه يصبح مستغل منهم فيجد نفسه خسران كل شيء فعلى الإنسان يحقق حلمه بجهده وعمله وفيصبح حلمه مصدر قوته. لتحقيق حلمه يصبح مستغل منهم فيجد نفسه خسران كل شيء فعلى الإنسان يحقق حلمه بجهده وعمله وفيصبح حلمه مصدر قوته. Advertisements مسرحية "محدش يقدر علينا" بطولة وإخراج محسن محيي الدين ومجدى عبدالحليم وحنان عادل ومارتينا عادل وكريم الحسينى وعمرو خليل كتابة وأغانى محمد عبد الواحد ألحان محمد حافظ وتوزيع علي أحمد، الاستعراضات بمشاركة فريق كلاكيت، والعرض شهر نوفمبر القادم. وتوزيع علي أحمد، الاستعراضات بمشاركة فريق كلاكيت، والعرض شهر نوفمبر القادم. يذكر أن آخر أعمال الفنان محسن محيي الدين، مسلسل "قمر هادي" الذي عرض خلال السباق الرمضاني المنقضي وحقق نجاحا كبيرا، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفي ويسرا اللوزي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل هايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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