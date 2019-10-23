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بالصور .. إليسا في شراكة وتعاون فني مع تامر عبدالمنعم بمصر

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اتفقت النجمة اللبنانية إليسا على أسس تعاون جديدة للشئون الفنية مع تامر عبدالمنعم شركة PMG بمصر، بحيث سيتولى التنسيق وإدارة الحفلات والنشاطات الفنية لإليسا في مصر.
المعروف أن تامر عبدالمنعم له تجارب

ناجحة في إدارة أعمال عددٍ من كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي ويعتبر من كبار منظمي الحفلات الغنائية الضخمة بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المدن و العواصم العربية والأوروبية.
علي جانب آخر يواصل تامر عبدالمنعم ترتيبات حفل إليسا الذي من المقرر إقامته علي مسرح مكتبة الإسكندرية يوم ١٢ ديسمبر وفي اليوم التالي حفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 13 ديسمبر فى مدينة 6 أكتوبر.


 

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