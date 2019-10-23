سيف زهران لـ "الـوفـد": أستعد لمفاجأة جديدة.. وهذه كواليس فيديوهاتي

"قفشتك خلاص حبك بان.. بكل هدوء يا crush" تلك الكلمات تعتبر العصا السحرية لأبواب الشهرة أمام الفنان الشاب سيف زهران، فهو أحد نجوم السوشيال الميديا خلال الفترة الأخيرة، حيث استطاع بطريقته المختلفة التي تتحدث بشكل خاص حول علاقات الشباب والفتيات ولكن بطريقة ساخرة جعلته يدخل قلوبهم بسرعة البرق.

وكشف "زهران" في حواره لـ "بـوابـة الـوفـد" عن بدايته، وتحدث عن كواليس فيديوهاته، وما الجديد الذي يستعد له خلال الفترة القادمة، وكشف عن تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ.

عن بدايته قال: "عقب انتهاء دراستي تمنيت الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية ولكن لم اتمكن من ذلك نظرًا لعدم موافقة أسرتي على ذلك فالتحقت بكلية آداب إعلام جامعة عين شمس وحرصت على الالتحاق ببعض ورش التمثيل حتى أُنمي من هوايتي بشكل أكبر".

وتابع: "ولكن عقب الثورة ظهر وقتها حركة تبع شركة تسمى بداية وكان هدفها الفن وقدمت من خلالهم عددا من الإعلانات وكان أول إعلان تم عرضه على شاشات التليفزيون تحدث عن الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك فكنت أعمل مساعد مخرج بهذه الشركة بجميع الإعلانات".

وأضاف: "ثم بدأت بالمشاركة في أفلام قصيرة بمشروعات تخرج جامعات مصر، ثم تم ترشيحي في كل من مسلسلات "الأكسلنس"، "صديق العمر"، "إمبراطورية ميم" بمشهد واحد فقط، ثم رُشحت لمسلسل "من جاني" وكانت الحلقة مع كل من الفنان خالد كمال والفنان محمد شاهين، كما تم ترشيحي بمسلسل "العهد" وكانت الشخصية التي أجسدها صغيرة ولكن المخرج خالد مرعي قام بزيادة مشاهدي لتصويري 9 أيام وعقب ذلك

ابتعدت

فترة عن التمثيل

وعندما عودت بمسلسل "الجماعة 2"، "نصيبي وقسمتك"، "هذا المساء" ، "الحصان الأسود" ولكن بمشاهد صغيرة".

واستكمل حديثه قائلًا : "آخر ماقدمته كان مسلسل "عوالم خفية" للزعيم عادل إمام تم ترشيحي لتجسيد مشاهد أمام الزعيم ووافقت على الفور بالطبع".

وعن بداياته في فيديوهات السوشيال ميديا قال : "في الحقيقة أنا لا أحب كلمة (بلوجر) وكان ليس لدي علاقة بالسوشيال ميديا حتى قدمت بعض الحلقات مع أحد الفتايات في صفحة على السوشيال ميديا وكانت تتحدث عن العلاقات ووجدت أن بعض تعلقيات الجمهور لطيفة وإيجابية".

وأضاف : "وعقب ذلك قمت بإنشاء صفحة وبدأت بعمل أول فيديو عن جروب (بكره الرجالة) الذي كان منتشرًا جدًا وقتها وكان الفيديو تحت عنوان (بكل هدوء يا crush) وفي صباح اليوم التالي تفاجأت بـ 60 شخص عامل شير للفيديو وفي النهاية وجدت أن 60 ألف شخص رأى الفيديو، ثم جاء فيديو (أنا مش خاين) بعد 5 أيام من طرح أول فيديو ولا أجد تفاعل معه بشكل كبير وشعرت باليأس إلى أن في لحظة ما وجدت الفيديو به كمية تفاعل رهيبة وجاءت شهرتي من خلال هذا الفيديو".

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وتابع :"وعقب ذلك قدمت فيديو بعنوان (قفشتك خلاص حبك بان) وبعد 10 دقائق من طرحه وجدت رقم ضخم من تفاعل جمهور السوشيال

ميديا

عليه وبعد مرور 6 أشهر

على فيديو "طريقتها هادئة" كان في ذلك الوقت الجمهور يتعرف علي في الشارع تحت مسمى بكل هدوء وليس سيف وخلال شهر نوفمبر قمت بتغير نوعية الفيديوهات وقدمت فيديو بعنوان (بطونها حنفي) إلى أن أصبح يتعرف الجمهور علي باسمي".

وعن فكرة الفيديوهات قال : "في الحقيقة لا أفكر في فكرة الفيديو فهي تأتي عن طريق الصدفة ولذلك تصوير هذه الفيديوهات تأتي في أماكن غريبة، ولكن الوقت الطويل الذي أستغرقه هو عند كتابة بوست على الصفحة حتى يتفاعل الفانز معه بشكل كبير".

وتابع : "أنه حتى الآن لم يظهر معه بنت خلال الفيديوهات سوى صوت فقط ولكن عندما يظهر بجانبه فتاة سيكون لا أحد يتوقعها وسوف تصبح مفاجأة للجمهور".

وعن تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ قال: "بصراحة شديدة الفنان حازم إيهاب السبب وراء معرفتي بسارة نظرًا لأنهم أصدقاء ومع الوقت سارة رأت فيديوهاتي على السوشيال ميديا وفاجأتني بأنها تريد أن تتعاقد معي نظرًا لأني ممثل في الأساس وأنها مؤمنة بموهبتي".

وعن الجديد الذي يستعد له مع المنتجة سارة الطباخ قال: "في الحقيقة أنا أعتبر أن أفضل عرض بالنسبة لي أن أتعاقد مع سارة، ولكن من المقرر تقديم شو أون لاين برفقة الطباخ وسوف يأتي خلاله ضيوف ونجوم كبار، كما أستعد لتقديم أغنية من المقرر أن يتم طرحها في بداية شهر ديسمبر ولكني ليس مطرب وستكون بطريقة كوميدية.

وعن نوعية الأعمال التي يتمنى تقديمها: "لا أرى نفسي كوميدي ولكن دائمًا عندما كنت أشارك في ورش التمثيل كنت دائمًا أجسد الشخصيات المعقدة وليست الكوميدية، بالإضافة إلى ذلك فعندما أقدم على دور في التمثيل خلال الفترة القادمة سوف أحرص على تغيير مظهري حتى لا يعلم أحد في البداية أن هذا الشخص سيف زهران".

وعن استكماله الفيديوهات بعد التمثيل قال: "أكيد سوف استكمل تقديم الفيديوهات لأن هناك جمهور للسوشيال ميديا وجمهور آخر للتليفزيون".