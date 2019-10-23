عبرت المطربة إليسا، عن تعاطفها مع الجندي اللبناني الذي انفجر باكيًا وسط حشود المتظاهرين في شوارع لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت إليسا عبر حسابها مقطع فيديو للجندي،
جدير بالذكر أن الشعب اللبناني يواصل مظاهرات الاحتجاج لليوم السابع على التوالي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها تلك الفترة، وقد ظهرت خلال تلك الفترة بعض المواقف الإنسانية التي صدرت من أفراد الجيش اللبناني تجاه المواطنين وأصبحت حديث السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إليسا متعاطفة مع الجندي اللبناني: دمعتك أشرف منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.