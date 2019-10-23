فيديو.. إليسا متعاطفة مع الجندي اللبناني: دمعتك أشرف منهم

عبرت المطربة إليسا، عن تعاطفها مع الجندي اللبناني الذي انفجر باكيًا وسط حشود المتظاهرين في شوارع لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت إليسا عبر حسابها مقطع فيديو للجندي،

وعلَّقت قائلة: "دمعتك أشرف منن كلن.. الجيش والشعب إيد واحدة لبنان ينتفض".جدير بالذكر أن الشعب اللبناني يواصل مظاهرات الاحتجاج لليوم السابع على التوالي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها تلك الفترة، وقد ظهرت خلال تلك الفترة بعض المواقف الإنسانية التي صدرت من أفراد الجيش اللبناني تجاه المواطنين وأصبحت حديث السوشيال ميديا.