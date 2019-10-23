تراند اليوم : نصابة بحكم الجمهور .. ريهام سعيد بتلم تبرعات لفنان مشهور

لاتزال الإعلامية ريهام سعيد تدعو لجمع التبرعات، برغم إيقافها عن العمل.‏

نشرت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو أوضحت فيه أن هناك ظن من بعض ‏الأشخاص الذين يعتقدون أن الفنانين يمتلكون أموالًا طائلة، وأن هذا الأمر حقيقي بالفعل، ولكن لبعض الفنانين الذين لا ‏يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، والبقية هم أناس عاديون جدًا لا يمتلكون الكثير من المال.‏

صرحت سعيد أن هناك فنان لا تود الإفصاح عن اسمه، بالرغم من أنها استأذنت أهله وأذنوا لها بالإفصاح عن ‏شخصيته، ولكنها ترفض ذلك احترامًا لخصوصيته، يعاني من الإصابة بفيروس في الدم، مشابه للفيروس الذي ‏أصيب به الفنان الراحل طلعت زكريا، وأن هذا الفنان يحتاج لـ 9 جلسات بلازما، تكلفة الجلسة الواحدة 20 ‏ألف جنيه، إلى جانب أنه يعاني من فشل بالرئة، أدى إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي.‏

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كشفت ريهام سعيد أن هذا الفنان محجوز بمستشفى عين شمس التخصصي، وعلى من يرغب التبرع لحالته، ‏التوجه إلى حسابات المستشفى والتواصل معها، وسوف تتواصل ريهام مع أخيه لاستقبال أي تبرع، لأنه لا ‏يتلقى الدعم من أي جهة تعامل معها، وأنه بحاجة ماسة للمال لإنقاذ حياته.‏

تابعت ريهام سعيد أنه من العيب ترك زميل يعاني من المرض دون مساعدة، وأنه على الفنانين والإعلاميين ‏التكاتف لحل هذه الأزمة، ووجهت رسالة خاصة للإعلامية بوسي شلبي على وجه الخصوص، قائلة: “أنا ‏عارفة إن بوسي جدعة وتقدر تساعد”، وأنها تشعر بالحرج لتوجيه رسالة بطلب المساعدة لأي زميل آخر حتى ‏لا تضعه في موقف محرج. ‏

كانت ريهام سعيد قد تعرضت للإيقاف من قبل قناة “الحياة” ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ‏ضد ‏مرضى السمنة ‏ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام‎.‎