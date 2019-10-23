تأجيل حفل أنغام الغنائي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر منظمو حفل المطربة أنغام، الذى كان مقرر إقامته يوم الجمعة 25 أكتوبر، فى ساحة المنارة بمنطقة التجمع الخامس، تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية إلى موعد آخر جارى اختياره.

وكان من المقرر أن تقدم أنغام باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها الفنى الحافل بالنجاح ومن أبرز أغانيها “بين البينين” و”إتجاه واحد” و”أكتب لك تعهد” و”عمرك معاك” و”سيدى وصالك” و”هدنة” و”حالة خاصة جداً” و”مطمنة” و”نزوة” و”ولادبلت” و”هتقول لربنا أيه” و”نفسى أحبك” و”واحده كاملة” وغيرهم من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى .

وعلى جانب أخر، تحيي أنغام حفل غنائى بمهرجان الموسيقى العربية الـ28 داخل دار الأوبرا المصرية يوم 6 نوفمبر على المسرح الكبير، ونفذت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعتين، ويعد من أقوى حفلات المهرجان والذى يصاحبها أوركسترا المايسترو هانى فرحات.