21 فيلما في مهرجان الكويت السينمائي الـ3

ينطلق مهرجان الكويت السينمائي الـ3، الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول، ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه بمشاركة 21 فيلماً.



وقال الدكتور عيسى الأنصاري، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، في مؤتمر صحفي عُقِد الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل المهرجان، إنَّ الأفلام التي ستعرض منها 13 فيلماً روائياً قصيراً و8 أفلام وثائقية، إلى جانب تكريم الفنان عبدالمحسن الخلفان باعتباره شخصية المهرجان.

ودعا الأنصاري الجمهور الكويتي إلى الاستمتاع بمشاهدة أفلام المهرجان المتنوعة، مشيراً إلى اهتمام القائمين على المهرجان بانتقاء دور عرض جيّدة ومتنوعة وعرض الأفلام خلال أيام العطلات الرسمية حتى تتمكن الأسر الكويتية من تنمية ذائقة المشاهدة والاستمتاع بالأمسيات السينمائية.

وأضاف أنَّ مفهوم صناعة السينما في الكويت لا يزال حديثاً إذ لم يدخل بعد إلى مرحلة الاحتراف، مؤكداً الحاجة إلى رؤية جديدة وغربلة لطبيعة المهرجانات المقبلة وإيجاد نواة حكومية لجمع هذا النشاط واستقطاب كفاءات عربية وخليجية للمساهمة في تلك التجربة.

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وأعلنت مديرة المهرجان فاطمة الحسينان أنَّ افتتاح المهرجان سيشهد عرض فيلم "الغرفة" للمخرج عماد الموسوي وهو الفيلم الفائز بالجائزة الأولى للمهرجان الماضي.

وأوضحت أنَّ الأفلام القصيرة المشاركة هي "المتابعون" للمخرج أحمد الخضري و"علي" للمخرج مقداد الكوت و"الوظيفة" للمخرج مريم العباد و"المصبغة" للمخرج سعود بوعبيد و"هكذا ولدت" للمخرج عبدالوهاب الأصبحي و"قمري" للمخرج يوسف محمد، مشيرة إلى أنَّ الدكتور بدر القلاف سيعقب على تلك الأفلام.

وأردفت أنَّ الدكتورة حصة الملا ستعقب على عدد من الأفلام وهي "أب ملتزم بالقانون" من إخراج عبدالعزيز الصراف و"الشهيد الحي" من إخراج ثنيان الرشود و"من دون قصد" من إخراج عبدالعزيز بهبهاني و"مواقع التباعد الاجتماعي" من إخراج بدر باعيسى.

وذكرت أنَّ الأفلام الوثائقية الطويلة المشاركة في المهرجان هي "زري" للمخرج حبيب حسين و"عطني قلم" للمخرج عيسى الفيلكاوي، وتعقب عليهما الإعلامية أمل عبدالله، فيما يعقب الدكتور فيصل القحطاني على فيلم "اليوم الخامس" للمخرج فرح الهاشم.

وبينت أن الأفلام الوثائقية القصيرة المشاركة سيعقب عليها الناقد عماد النويري وهي "الديجيتال والأفلام" من إخراج محمد الهولي و"العنف اللطيف" للمخرجين سعد جمال وأحمد الخضري و"صمود" للمخرج خلود المفيدي، فيما سيعقب الدكتور علي حسن على فيلمي "نساء الكويت" للمخرج فرح الهاشم و"الوصايا" للمخرج بدر العوضي.