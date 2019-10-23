عادل امام يواصل تصوير “فلانتينو”

Oct 23, 2019
يواصل النجم المصري عادل امام تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو”، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
المسلسل يضم نخبة من أهم نجوم الشاشة المصرية، ابرزهم دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي وغيرهم. وقد استأنف إمام تصويرمشاهده في المسلسل يوم أمس الثلاثاء، على أن يستمر التصوير لمدة يومين. ومن المتوقع أن ينتقل إمام لموقع جديد بهدف استكمال التصوير.
هذا ويلعب إمام في هذا المسلسل دور رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية، حيث يواجه مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها. هذا ولا يخلو المسلسل من قصص عاطفية عديدة، لتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
ومن المتوقع ان يعرض المسلسل في رمضان 2020 وذلك بعدما غاب الزعيم لأول مرة عن الموسم الرمضاني 2019 بعد سبع سنوات من التواجد في الشهر الفضيل.
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