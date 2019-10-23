متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها بإطلالة صادمة ظهرت بها قبل وضع المساحيق التجميلية على وجهها على غير عادتها. ونشرت البلوشي فيديو على إحدى صفحاتها بمواقع التواصل من داخل أحد مراكز التجميل وتستعدُّ لوضع المكياج، وتقول لعاملة المكياج: "للأسف ما راح استخدم أغراضي الموجودة معي بل هستخدم أغراضها السخيفة" بحسب قولها. وبدت البلوشي بملامح مغايرة تمامًا لما اعتاد الجمهور رؤيتها عليه فكانت جبهتها عريضة وأنفها طويل وغير متّسق مع ملامح وجهها، وشفتيها بحجم كبير، بحسب رأي المُعلّقين. وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين المتابعين الذين أدهشهم شكل البلوشي قبل مساحيق التجميل فعلّق أحدهم: "شو صار فيها ليش ضاع جمالها"، وأضاف آخر: "خربت خشمها". يُذكر أن هند البلوشي تعرّضت قبل أيام لحادث سير وأطلّت على متابعيها في مقطع فيديو جديد وهي تضع ضمادة على أنفها كاشفةً أنها خضعت لتجميل أنفها بسبب تهشمه وكذلك فكّها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هند البلوشي تصدمُ الجمهور بملامح وجهها قبل المكياج.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.