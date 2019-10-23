أحمد حلمي يقدّم وعدًا غير مسبوق لجمهوره.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قطع الفنان المصري أحمد حلمي، على نفسه وعدًا لجمهوره في مصر والوطن العربي بأن يحقق لهم ما يتمنونه من أفلامه المقبلة، مؤكدًا أن فيلمه السينمائي القادم سيحمل أكبر جرعة كوميدية في تاريخه السينمائي.

وكشف أحمد حلمي في تصريحات صحفية، أنه لاحظ وجود قطاع كبير من جمهوره لم يعجبه فيلمه السينمائي الأخير "خيال مآتة"، موضحًا أن الجمهور محق في ذلك؛ لأن جرعة الضحك في الفيلم قليلة ولذلك سيكون اختياره في الفيلم القادم مبنيًا على ما يطلبه الجمهور منه.

ودافع الفنان المصري عن فيلمه السينمائي الأخير "خيال مآتة"، معتبرًا إياه أقرب الأفلام إلى قلبه ويعد من ضمن قائمة الأفلام التي يفضلها مثل "كده رضا، آسف على ‏الإزعاج، عسل أسود، إكس لارج"، مشددًا على أن هناك قطاعًا كبيرًا من جمهوره أشاد بقصة الفيلم وأدائه وهذا ما يعنيه خاصةً أنه يحب التعامل مع المخرج خالد مرعي.‏

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وأردف أحمد حلمي: "فيلمي القادم سيكون كوميديًا من الدرجة الأولى وأتمنى أن ينال إعجاب جمهوري لتعويض ‏ما افتقدوه في (خيال مآتة)، الذي أعتبر تجربة مهمة في مشواري الفني".

وتأتي تصريحات أحمد حلمي، بعد الانتقادات التي شهدها فيلمه الأخير "خيال مآتة"، خاصةً أنه اعتاد على الإشادة بأفلامه التي يقدمها في السينما، وهذا ما يطرح تساؤلًا حول مدى تعلمه من الفشل والانتقادات التي تعرض لها الفيلم وهذا ما أجاب عنه في تصريحاته بوعد الجمهور بأن يكون الفيلم القادم كوميديا بحتة.

يُذكر أن فيلم "خيال مآتة" لم يحقق الإيرادات الكبيرة التي يعرفها الجمهور عن تاريخ ونجومية أحمد حلمي، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم مثل منة شلبي، لطفي لبيب، رشوان توفيق، خالد الصاوي، عبدالرحمن أبو زهرة.