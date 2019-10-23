أوس أوس في السعودية استعدادًا للمشاركة بفعاليات موسم الرياض

الرياض - لايف ستايل
وصل الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، إلي المملكة العربية السعودية للمشاركة في عروض مسرح مصر، مع الفنان أشرف عبدالباقي، وأعضاء الفريق، ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.
نشر أوس أوس صورة من الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلّقعليها قائلًا: "هلا بالرياض".
يذكر أن "مسرح مصر" يشارك في إطار فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفيه بالسعودية، حيث تنطلق أولي عروضه يوم غدٍ الخميس الموافق 24 أكتوبر وتمتد حتي يوم 27 من نفس الشهر.
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