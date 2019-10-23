القاهرة - لايف ستايل
اتفقت النجمة اللبنانية إليسا على أسس تعاون جديدة للشؤون الفنية مع تامر عبد المنعم شركة PMG بمصر، بحيث سيتولى التنسيق وإدارة الحفلات والنشاطات الفنية لإليسا في مصر.
المعروف أن تامر عبد المنعم له تجارب ناجحه في إدارة أعمال عدد من كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي ويعتبر من كبار منظمي الحفلات الغنائية الضخمة بالقاهرة والإسكندرية وعددمن المدن و العواصم العربية والأوربية.
علي جانب آخر يواصل تامر عبد المنعم ترتيبات حفل إليسا الذي من المقرر إقامته علي مسرح مكتبة الإسكندرية يوم ١٢ ديسمبر وفي اليوم التالي حفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 13 ديسمبر فى مدينة 6 أكتوبر.
قد يهمك ايضاً:
مسرح الأولمبيا يستقبل "إليسا" في أول حفلاتها الأوربية
إليسا تكشف مفاجأة بشأن ألبومها الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا في شراكة وتعاون فني مع تامر عبد المنعم بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.