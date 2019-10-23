تركى آل الشيخ يفتتح "ليال المحروسة" بموسم الرياض : فكرتى وتنفيذ شباب سعوديين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية افتتاح "ليالي المحروسة" في منطقة "البوليفار"، وهى المنطقة التي تضم العديد من المواقع الترفيهية والمسارح والمطاعم العالمية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المقرر إقامته فى الفترة من 11 أكتوبر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل. وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك": معلقاً: مطعم ليالي المحروسة.. فكرتي وتنفيذ شباب سعوديين، وقام المطرب الشعبي أحمد شيبة بإحياء حفل غنائي بمناسبة الافتتاح، كما عزفت فرقة الموسيقى العربية العديد من الفقرات.

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