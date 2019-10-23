شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفلات التانجو الأرجنتينى بأوبرا القاهرة والإسكندرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية لتقديم أربعة حفلات تقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، وذلك فى الثامنة مساء بداية من غدا الخميس، الجمعة ، السبت 24 ، 25، 26 أكتوبر على المسرح الكبير ومساء الاثنين 28اكتوبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

يتضمن برنامج الحفلات عددا من التابلوهات الفنية التى تمزج بين الكلاسيكية والمعاصرة وتبحر فى رحلة إلى عالم فنون التانجو الشهيرة من خلال الرقص والغناء والموسيقى يؤديها كل من ماريللا مالدونادو، ماريا سول مينيسكاردى، لوكاس بايو كوكو، فيكتوريا ايبولتيو، ايمانويل رودريجيز، جوليان ماسيللا وفرانكو كوشيريت على المؤلفات الموسيقية لـ لوتشيا كوهان، مانويل مومو وكريستيان اساتو ومن اخراج بابلو سوسا الذى يشارك فى الاداء.

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منذ عام 1880 سادت الموسيقى المختلطة العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس التي كانت في مرحلة التوسع والتمدد حيث تركت موجات الهجرة الكبيرة من أوروبا الى الارجنتين أثراً كبيراً في اللغة والعادات والتقاليد الموروثة من حقبة الاستعمار وتدفق المهاجرون عليها وكان معظمهم من الرجال فقاموا بالترويج لذواتهم عن طريق اتقان الموسيقى والرقصات لجذب انتباه النساء وكان ذلك فى الشوارع والازقة التى استوطنوها وتطورت بعدها وانتقلت الى صالونات الارستقراطيين في اوروبا واصبحت احد مظاهر الترف وتغير مفهومها واغراضها وباتت ملجأ الحب ووسيلة المحبين لنسج رواياتهم ، أما عن الموسيقى ذاتها فهي تنتمى لجذور أسبانية أوروبية استلهمت بعض مظاهر موسيقى الجاز وإيقاعاتها واعاد الموسيقيين المحدثين صياغتها لجعلها أكثر ملائمة للطبقات الوسطى .