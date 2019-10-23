- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفلات التانجو الأرجنتينى بأوبرا القاهرة والإسكندرية غدا والان مع تفاصيل الخبر
منذ عام 1880 سادت الموسيقى المختلطة العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس التي كانت في مرحلة التوسع والتمدد حيث تركت موجات الهجرة الكبيرة من أوروبا الى الارجنتين أثراً كبيراً في اللغة والعادات والتقاليد الموروثة من حقبة الاستعمار وتدفق المهاجرون عليها وكان معظمهم من الرجال فقاموا بالترويج لذواتهم عن طريق اتقان الموسيقى والرقصات لجذب انتباه النساء وكان ذلك فى الشوارع والازقة التى استوطنوها وتطورت بعدها وانتقلت الى صالونات الارستقراطيين في اوروبا واصبحت احد مظاهر الترف وتغير مفهومها واغراضها وباتت ملجأ الحب ووسيلة المحبين لنسج رواياتهم ، أما عن الموسيقى ذاتها فهي تنتمى لجذور أسبانية أوروبية استلهمت بعض مظاهر موسيقى الجاز وإيقاعاتها واعاد الموسيقيين المحدثين صياغتها لجعلها أكثر ملائمة للطبقات الوسطى .
تانجو
تانجو
تانجو
كانت هذه تفاصيل خبر بدء حفلات التانجو الأرجنتينى بأوبرا القاهرة والإسكندرية غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.