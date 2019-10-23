شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان المرشدى ترد على شتامين السوشيال ميديا: أمتى هترتقوا كفاية تنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، الأنظار بداية الأسبوع أثناء مشاركتها بأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية، وذلك بعدما غنت "يا عيني عليكي يا طيبة" للمطربة آمال ماهر، الأمر الذي أدى لتأثر لجنة التحكيم التي أثنت على صوتها إلى حد كبير.

وما أن أنتهت الحلقة حتي خطفت نورهان الأنظار بصورة أكثر، ولكن تلك المرة ليس بسبب صوتها، وإنما بسبب مشهد والدتها التي لم تتمالك نفسها من الفرح تجاه إعجاب لجنة التحكيم بصوت ابنتها لتقع على الأرض بصورة تلقائية منها مثلما تفهمها البعض سخر منها كثيرون بتنمر شديد طوال الأيام الماضية.



والدة نورهان المرشدي

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التنمر الملحوظ على والدة نورهان لم تقف الأخيرة تجاهه صامتة حيث أطلقت فيديو عبر حسابها علي "فيس بوك" استنكرت فيه هذا الأسلوب في التعامل مع أمها وطالبت الجميع بإيقاف ما وصفته بالتنمر، وقالت: كفاية قرف وكفاية تريقة على الستات الكبار، وأنا عمري ما كنت هطلع لايف ولكنكوا اضطرتوني اعمل كده، التنمر بيجري فى دمكوا، امتى هترتقوا.