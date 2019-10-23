"الفيل الأزرق 2" يحصد 344 ألف جنيه هذا الأسبوع فى شباك التذاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل عرض فيلم " الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، فى دور العرض السينمائية للأسبوع الـ 13 مستمرًا فى حصد الإيرادات التى وصلت هذا الأسبوع إلى 344 ألف جنيه، لتكون المحصلة الإجمالية للعمل 102 مليون و500 ألف جنيه مزيدًا من رقمه القياسى كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.