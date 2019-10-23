- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. إليسا فى شراكة وتعاون فنى مع تامر عبد المنعم بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت النجمة اللبنانية إليسا على أسس تعاون جديدة للشؤون الفنية مع تامر عبد المنعم شركة PMG بمصر، بحيث سيتولى التنسيق وإدارة الحفلات والنشاطات الفنية لإليسا في مصر.
المعروف أن تامر عبد المنعم له تجارب ناجحة فى إدارة أعمال عدد من كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي ويعتبر من كبار منظمي الحفلات الغنائية الضخمة بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المدن و العواصم العربية والأوربية.
علي جانب آخر يواصل تامر عبد المنعم ترتيبات حفل إليسا الذي من المقرر إقامته علي مسرح مكتبة الإسكندرية يوم ١٢ ديسمبر وفي اليوم التالي حفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 13 ديسمبر فى مدينة 6 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. إليسا فى شراكة وتعاون فنى مع تامر عبد المنعم بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.