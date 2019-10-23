شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. إليسا فى شراكة وتعاون فنى مع تامر عبد المنعم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت النجمة اللبنانية إليسا على أسس تعاون جديدة للشؤون الفنية مع تامر عبد المنعم شركة PMG بمصر، بحيث سيتولى التنسيق وإدارة الحفلات والنشاطات الفنية لإليسا في مصر.

المعروف أن تامر عبد المنعم له تجارب ناجحة فى إدارة أعمال عدد من كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي ويعتبر من كبار منظمي الحفلات الغنائية الضخمة بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المدن و العواصم العربية والأوربية.

Advertisements

علي جانب آخر يواصل تامر عبد المنعم ترتيبات حفل إليسا الذي من المقرر إقامته علي مسرح مكتبة الإسكندرية يوم ١٢ ديسمبر وفي اليوم التالي حفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 13 ديسمبر فى مدينة 6 أكتوبر.