شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح السعدنى فى عيد ميلاده.. الإبداع من قهوة عبد الله إلى عرش الدراما والان مع تفاصيل الخبر
وفى حياة عمدة الدراما المصرية محطات هامة شكلت فنانا مثقفا ومبدعا من طراز خاص، فصلاح السعدنى ابن البلد الجدع المثقف خفيف الظل، مدرسة فنية متفردة، صنعها تاريخ طويل من الثقافة والفن والإبداع.
فنان مثقف ذو أصول ريفية شرب الثقافة والأدب من شقيقه الأكبر الكاتب الساخر محمود السعدنى وحمل بعضا من صفاته، وبدأت موهبة السعدنى تظهر منذ كان طالبا بالمدرسة السعيدية وبعدما التحق بكلية الزراعة تعرف على أصدقاء عمره، عادل إمام وسعيد صالح ونور الشريف وبدأت تسطع نجوميتهم فى مسرح الجامعة.
كان الأخ الأكبر محمود السعدنى يصطحب شقيقه الفنان الناشئ إلى قهوة «محمد عبد الله» بميدان الجيزة، التى كانت بمثابة صالون ثقافى يجمع أهل الأدب والشعر، مثل عبد الرحمن الخميسى، ونعمان عاشور، وزكريا الحجاوى، ويوسف إدريس، فاكتسب صلاح السعدنى الكثير الخبرات الحياتية والفنية والثقافية.
ورغم قلة أعماله السينمائية مقارنة بما قدمه للشاشة الصغيرة من أعمال درامية، فإن السعدنى شارك فى عدد من الأفلام المهمة ومنها «الموظفون فى الأرض، قضية عم أحمد ، ملف فى الأداب ، شحاتين ونبلاء ، زمن حاتم زهران، فوزية البرجوازية، المراكبى، وغيرها»، كما قدم عددا من الأعمال المسرحية ومنها: «الناصر صلاح الدين،ثورة الموتى،الملك هو الملك، باللو باللو».
وفى الثمانينيات قدم السعدنى أهم أعماله، وازداد تألق العمدة فى روائع الأعمال الدرامية التى صنعها عمالقة الدراما أمثال أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ ومحمد صفاء عامر، وكان عمدة الدراما يبدع فى أداء كل شخصية، يتشربها ويمنحها بصمته وتوقيعه، فترسخ فى أذهان الملايين، وتضع بصمة مميزة فى تاريخ الدراما ، فجسد شخصيات رسخت فى ذاكرة الملايين وأصبحت علامات فى تاريخ الدراما ، ومنها شخصية عاطف فى "أبنائى الأعزاء شكرا" ، العمدة سليمان غانم فى "ليالى الحلمية" ، ونصر وهدان القط فى "حلم الجنوبى" ، ود عزيز محفوظ فى مسلسل "الأصدقاء" ، والحاج عبد القادر عوف فى "كفر عسكر"، والمعلم ابراهيم العقاد فى "الباطنية"، وكان آخر الأعمال التى قدمها عمدة الفن شخصية عبد القادر فى مسلسل القاصرات عام 2013 وبعدها ابتعد عن الفن.
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