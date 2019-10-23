شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تتعاقد على "بخط الإيد" مع أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة يسرا اللوزي على مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، والمقرر انطلاق تصويره السبت المقبل بأحد الاستوديوهات، وتجسد يسرا دورا مهما خلال الحلقات الأولى من المسلسل بجانب رزق.

وتعكف مؤلفة العمل هالة الزغندى على الانتهاء من كتابة النصف الأول من حلقات المسلسل، كما تعقد مخرجة العمل شيرين عادل جلسات عمل مع الجهة المنتجة وبطل العمل للوقوف على التفاصيل الأخيرة من ملابس وديكورات وخلافه للبدء فى التصوير مباشرة.

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مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر، وإيمان العاصى وميرنا نور الدين، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل، تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

ومن ناحية أخرى تستعد يسرا اللوزى لمسلسل "اطمنى" الذى ينتمى لنوعية الـ60 حلقة المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي ،أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ، ومن إخراج أحمد يسرى.