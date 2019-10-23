ريهام سعيد تدعو لإنقاذ فنان وجمع التبرعات له : ” عيب نسيبه كده “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 05:52 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخضي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تدعو فيه لجمع التبرعات لفنان ما لم تذكر إسمه .

وتحدثت ريهام سعيد في بداية المقطع عن إنها عملت لمدة 15 عاما في مساعدة الناس وجمع التبرعات وقضاء حوائج الناس .. وأن بعض ‏الأشخاص يعتقدون أن الفنانين ومن يعملون في الوسط الفني يمتلكون أموالا طائلة وأكدت ريهام أن البعض يكون كذلك بالفعل ولكن هناك الكثيرين أيضا هم أناس عاديون جدا ولا يمتلكون الكثير من الأموال .

وقالت ريهام سعيد أن هناك فنانا من الوسط الفني لم ترغب في ذكر إسمه على الرغم من حصولها على إذن من أهله بذلك والإفصاح عن شخصيته إلا إنها امتنعت عن ذلك احتراما لخصوصيته .

وأشارت ريهام أن هذا الفنان يوجد في مستشفى عين شمس التخصصي لإنه يعاني من الإصابة بفيروس في الدم ويحتاج من أجل العلاج إلى الخضوع ل 9 جلسات بلازما تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة 20 ألف جنيه .. بالإضافة إلى معاناته من فشل بالرئة أدى إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي .

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وطلبت ريهام سعيد من نجوم الوسط الفني مساعدته والوقوف بجانبه وأنه من العيب ترك زميل يعاني من المرض دون مساعدة قائلة : ” عيب نسيبه كده هو معندوش حاجة ” .. وشددت على أن من يستطيع المساهمة في علاجه عليه التوجه إلى حسابات المستشفى والتواصل معها وسوف تتواصل ريهام مع أخيه لاستقبال أي تبرع لأنه لا ‏يتلقى الدعم من أي جهة تعامل معها وأنه بحاجة ماسة للمال لإنقاذ حياته .

ووجهت رسالة خاصة للإعلامية بوسي شلبي على وجه الخصوص قائلة : ” أنا ‏عارفة إن بوسي جدعة وتقدر تساعد ” .