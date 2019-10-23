كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 05:52 مساءً - نشر موقع ” بغداد اليوم ” تصريحات وزير الدفاع الأمريكي ” مارك إسبر ” التي أدلى بها صباح اليوم في الزيارة الغير معلنة التي قام بها للعاصمة العراقية بغداد .
حيث تحدث مارك إسبر عن موعد خروج القوات الأمريكية التي دخلت العراق بعد انسحابها من سوريا والمقرر لها الخروج بعد أربعة أسابيع .
وأكد إسبر أن هدف واشنطن هو سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق لتعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الأمر وعودة الجنود الأمريكيين إلى أرض الوطن .. دون أن يحدد موعد واضح لمغادرة القوات الأمريكية من الشرق الأوسط .
قائلا : ” القوات الأمريكية التي تم سحبها من سوريا لن تبقى في العراق إلى ما لا نهاية ” .
وعلى الجانب الآخر جاء في بيان للجيش العراقي أن جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الأمريكية تحدد موعد خروج قواتها من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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