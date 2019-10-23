ملكة جمال تناشد دولة الفلبين منحها اللجوء خوفا من الاغتيال : ” سيقتلونني في بلدي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 05:52 مساءً - خرجت ملكة جمال إيرانية تدعى ” باهرة زير بهاري ” بدعوى للسلطات الفلبينية تطالبهم فيها بمنحها اللجوء خوفا من قتلها وإعدامها في حال تم ترحيلها إلى إيران على خلفية مواقفها السياسية وضغط النظام الإيراني لتسليمها وفقا لصحيفة ” ذا تلجراف ” .

بعد أن احتجاز باهرة البالغة من العمر 31 عاما بعد مشاركتها في مسابقة ” جمال انتركونتننتال 2018 ” في العاصمة مانيلا بمطار ” نينوى اكينو ” لمدة ستة أيام بعد أن قامت إيران بإصدار مذكرة إنتربول حمراء في حقها بعد اتهام إيران لها بالاعتداء على مواطن إيراني في الفلبين .

ونفت باهرة الاتهامات الموجهة لها من إيران مؤكدة أنها ” مجرد كذبة ” وأن النظام يسعى خلفها على خلفية آرائها السياسية ومناصرتها قضايا النساء في بلادها .. أنها تواجه خطر القتل في حال عودتها لبلادها أو السجن 25 عاما على الأقل قائلة : ” إذا تم ترحيلي إلى إيران فسوف يقتلوني ” .

وعلى الجانب الآخر صرحت السلطات الفلبينية إن بهاري ممنوعة من دخول أراضيها بسبب إشعار الانتربول الأحمر على الرغم من ما قالته وزارة العدل الفلبينية بأنهم لا يمتلكون أي سبب لرفض دخولها لانتهاك القوانين .

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وإنه لا يمكن إعادتها إلى إيران لأنها قدمت طلب لجوء كما إنها طالبة في السنة الأخيرة بكلية طب الأسنان والتي التحقت بها منذ عام 2014 .