يسرا اللوزى تستعد لـ«بخط الإيد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة المصرية الشابة يسرا اللوزي، على بطولة مسلسل “بخط الإيد”، مع الفنان أحمد رزق، والمقرر انطلاق تصويره السبت 25 أكتوبر، بأحد الاستوديوهات، وتجسد يسرا دورا مهما خلال الحلقات الأولى من المسلسل بجانب رزق.

ومن جانبها تعكف مؤلفة العمل هالة الزغندى على الانتهاء من كتابة النصف الأول من حلقات المسلسل، كما تعقد مخرجة العمل شيرين عادل جلسات عمل مع الجهة المنتجة وبطل المسلسل للوقوف على التفاصيل الأخيرة من ملابس وديكورات وخلافه للبدء فى التصوير مباشرة.

ويشارك في بطولة مسلسل “بخط الإيد”، سوسن بدر، وإيمان العاصى وميرنا نور الدين، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل، تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

ومن ناحية أخرى تستعد يسرا اللوزى لمسلسل “اطمنى” الذى ينتمى لنوعية الـ60 حلقة المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي ،أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ، ومن إخراج أحمد يسرى.