فارس كرم يُلغي حفله تضامنًا مع الحراك الشعبي في لبنان

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن النجم اللبناني فارس كرم عن إلغاء حفله الذي كان مقرّراً في المغرب وذلك تضامناً مع الحراك الشعبي فيلبنان.

وفي منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي قال فارس: “نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر منالشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل“.

تجدر الإشارة إلى أن فارس كرم كان قد أعلن دعمه للحراك الشعبي الذي يمتد على مختلف المناطق والمحافظات في لبنان.